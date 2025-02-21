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Сильные осадки принесет циклон в выходные в Казахстане

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Люди идут под снегопадом в Алматы
Снегопад. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата Алматы

В ближайшие дни в Казахстане ожидаются сильные осадки - дождь и снег, ожидается повышение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни, по данным синоптиков, серия активных циклонов начнет смещаться через территорию Казахстана, принося с собой осадки. На западе, северо-западе ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

Вместе с осадками ожидается повышение температуры воздуха, и даже в северных регионах в дневные часы прогнозируются слабоположительные температуры. И только на юго-востоке и востоке страны отрог уходящего антициклона сохранит погоду без осадков.

Ранее синоптики предупреждали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

Согласно консультативному прогнозу, во второй и третьей декадах февраля морозные дни будут сменяться теплыми, ожидаются снегопады, туман и гололед. В горах юга и юго-востока республики возможны сильные осадки (дождь, снег).

Синоптики ранее также публиковали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222666-silnye-osadki-prineset-ciklon-v-vyhodnye-v-kazahstane/