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Мороз и до 14 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

Опубликовано:

Город зимой
Город. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 21 февраля, в Астане обещают мороз, а в Алматы и Шымкенте - плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

Жителям Астаны обещают солнечную погоду. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -16 градусов. Скорость ветра – 4,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222535-moroz-i-do-14-gradusov-tepla-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Мороз и до 14 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу