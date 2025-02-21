Мороз и до 14 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 21 февраля, в Астане обещают мороз, а в Алматы и Шымкенте - плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

Жителям Астаны обещают солнечную погоду. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -16 градусов. Скорость ветра – 4,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.