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Туман и гололед: штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

Опубликовано:

Туман на дороге
Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и в ряде областей Казахстана на пятницу, 21 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, по прогнозу синоптиков, в Астане ожидается временами туман.

Аналогичная погода завтра ночью и утром на востоке, юге области Абай. Ветер восточный, юго-восточный днем на юге, в центре области 15-18 м/с.

В Актюбинской области обещают снег, днем на западе области временами сильный снег. На севере, западе, в центре области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере, юге Акмолинской области также прогнозируется туман.

21 февраля в Атырауской области ожидаются снег, на юго-востоке области временами сильный снег. На севере, юге, востоке области метель. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, в горных районах области Жетісу обещают туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Завтра ночью на юге, востоке, днем на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области будет снег, низовая метель. На западе, севере области туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

21 февраля на севере, востоке, юге Карагандинской области обещают временами туман.

Снег завтра ожидается и в Костанайской области. На севере, востоке области туман.

В Мангистауской области обещают завтра осадки (преимущественно снег), гололед. На западе, в центре области ожидаются временами сильный снег, метель. На севере, востоке области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области, на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222511-tuman-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-pochti-po-vsemu-kazahstanu/