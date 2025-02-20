До 11 градусов потеплеет в Алматы в ближайшие дни

В Алматы, по прогнозам синоптиков, придет потепление: ожидается, что уже к концу этой недели температура поднимется до +11 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", прогноз погоды по Алматы предполагает потепление:

21 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер скоростью до 5 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 5-7 тепла.

22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.

23 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 9-11 тепла.

Напомним, также сообщалось, что в Шымкенте на этой неделе обещают потепление до +16 градусов.

Несколько дней назад синоптики также рассказали, какую погоду ожидать весной этого года в Казахстане - опубликован консультативный прогноз.