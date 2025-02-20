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До 11 градусов потеплеет в Алматы в ближайшие дни

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Тающий лед в парке в солнечный день
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы, по прогнозам синоптиков, придет потепление: ожидается, что уже к концу этой недели температура поднимется до +11 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", прогноз погоды по Алматы предполагает потепление:

  • 21 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер скоростью до 5 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 5-7 тепла.
  • 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.
  • 23 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 9-11 тепла.

Напомним, также сообщалось, что в Шымкенте на этой неделе обещают потепление до +16 градусов.

Несколько дней назад синоптики также рассказали, какую погоду ожидать весной этого года в Казахстане - опубликован консультативный прогноз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222426-do-11-gradusov-vyshe-nulya-potepleet-v-almaty/