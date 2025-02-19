До 15 градусов тепла ожидается в некоторых регионах Казахстана
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В ближайшие дни на севере Казахстана сохранится морозная погода, а вот на южные регионы будет влиять циклон - ожидается до 15 градусов тепла, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В ближайшие дни, по данным синоптиков, жители Казахстана почувствуют резкое разделение климата по месту своего проживания.
На северные регионы страны будет влиять антициклон - подпитываемый холодными воздушными массами он сохранит морозную погоду преимущественно без осадков.
А вот на южные регионы будет оказывать свое влияние южный циклон. Медленно смещаясь, он принесет постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы до 10-15 тепла.
Ранее синоптики предупреждали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.
Отмечалось, что февраль - один из самых переменчивых месяцев в году, для которого характерны резкие перепады температуры воздуха - морозы и оттепели.
Синоптики ранее также опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222060-do-15-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-nekotoryh-regionah-kazahstana/