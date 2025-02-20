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Плюсовую температуру обещают в двух мегаполисах Казахстана в четверг

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Снег и лед растаяли и оставили после себя лужу
Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В четверг, 20 февраля, в Алматы обещают пасмурную погоду, в Астане – мороз, а в Шымкенте – до 11 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадки не прогнозируют. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны обещают облачную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -4 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 2,2 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222202-plyusovuyu-temperaturu-obeshchayut-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Плюсовую температуру обещают в двух мегаполисах Казахстана в четверг