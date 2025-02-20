Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Рассылкой о продаже отравленных духов пугают казахстанцев в Сети

Опубликовано:

Чем отличаются
Цветочный аромат парфюмерной воды: Pixabay

В мессенджерах казахстанцы рассылают друг другу сообщения с предупреждениями, что неизвестные продают отравленные духи. В Stopfake.kz напомнили, что информация - старый фейк, передает NUR.KZ.

"В мессенджере WhatsApp жители Казахстана предупреждают друг друга о неизвестных людях, продающих отравленные духи. Якобы если вдохнуть запах, то можно умереть. Это старый фейк.

Сообщение о духах с ядом стало распространяться в Сети год назад. В феврале оно появилось в российском сегменте Интернета, позже его стали получать пользователи Беларуси и Эстонии", - сообщают фактчекеры.

Отмечается, что изначально сообщение носило политический характер, утверждая, что отравленные духи продаются в российских или белорусских городах жителями Луганска. Однако эта информация не подтвердилась. Позже информацию опровергли как в полиции, так и в Роспотребнадзоре.

До Казахстана фейк добрался в марте 2023 года. Ядовитыми духами стали пугать население в преддверии Международного женского дня.

"Как видим, история повторяется. Чтобы не стать жертвой лживых сообщений и не распространять панику, стоит хотя бы на минуту остановиться и задуматься. Попробуйте проверить информацию. Наберите в поисковике "ядовитые духи" или "отравленный парфюм" и вы увидите, сколько фактчекеров уже опровергли этот миф", - отмечается в материале.

Ранее казахстанцы уже рассылали информацию о смертельно опасных духах - она оказалась фейковой. Кроме того, похожие рассылки выявлены и в других странах.

Летом прошлого года в Казнете обсуждали, что якобы глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США открыто заявила о новой пандемии, запланированной на осень. Это тоже оказалось фейком.

А прошлой зимой казахстанцев напугала рассылка о шторме.

Мы также писали, что граждане Казахстана предупреждают друг друга в Сети о "новом смертельном вирусе N7N90", от которого в больнице Синьхуа в Китае якобы уже скончались 23 человека. Информация оказалась недостоверной.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222301-rassylkoy-o-prodazhe-otravlennyh-duhov-pugayut-kazahstancev-v-seti/