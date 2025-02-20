Рассылкой о продаже отравленных духов пугают казахстанцев в Сети

В мессенджерах казахстанцы рассылают друг другу сообщения с предупреждениями, что неизвестные продают отравленные духи. В Stopfake.kz напомнили, что информация - старый фейк, передает NUR.KZ.

"В мессенджере WhatsApp жители Казахстана предупреждают друг друга о неизвестных людях, продающих отравленные духи. Якобы если вдохнуть запах, то можно умереть. Это старый фейк.

Сообщение о духах с ядом стало распространяться в Сети год назад. В феврале оно появилось в российском сегменте Интернета, позже его стали получать пользователи Беларуси и Эстонии", - сообщают фактчекеры.

Отмечается, что изначально сообщение носило политический характер, утверждая, что отравленные духи продаются в российских или белорусских городах жителями Луганска. Однако эта информация не подтвердилась. Позже информацию опровергли как в полиции, так и в Роспотребнадзоре.

До Казахстана фейк добрался в марте 2023 года. Ядовитыми духами стали пугать население в преддверии Международного женского дня.

"Как видим, история повторяется. Чтобы не стать жертвой лживых сообщений и не распространять панику, стоит хотя бы на минуту остановиться и задуматься. Попробуйте проверить информацию. Наберите в поисковике "ядовитые духи" или "отравленный парфюм" и вы увидите, сколько фактчекеров уже опровергли этот миф", - отмечается в материале.

Ранее казахстанцы уже рассылали информацию о смертельно опасных духах - она оказалась фейковой. Кроме того, похожие рассылки выявлены и в других странах.

Летом прошлого года в Казнете обсуждали, что якобы глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США открыто заявила о новой пандемии, запланированной на осень. Это тоже оказалось фейком.

А прошлой зимой казахстанцев напугала рассылка о шторме.

Мы также писали, что граждане Казахстана предупреждают друг друга в Сети о "новом смертельном вирусе N7N90", от которого в больнице Синьхуа в Китае якобы уже скончались 23 человека. Информация оказалась недостоверной.