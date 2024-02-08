"Закройте окна и двери": казахстанцев напугала рассылка о шторме

В Сети распространяются аудиофайлы о якобы надвигающемся шторме. В рассылке не уточняется, о каком именно регионе страны идет речь, передает корреспондент NUR.KZ.

"С пятницы на субботу ожидается шторм, пусть никуда не выезжают и сами никуда не выезжайте. Возможно, отключат свет, электричество, возможно, не будет телефона, интернета, запаситесь заранее всем, чем надо", - говорится в одном из файлов.

Кроме того, еще один файл из рассылки предупреждает о том, что стационары должны быть в полной готовности.

"Внимание руководителям медицинских учреждений, вне зависимости от форм собственности. В связи с ухудшением погодных условий взять на личный контроль бесперебойную работу резервных генераторов, наличие запаса ГСМ, обеспечение нахождения медработников не менее 30%, нахождение руководителей до особого распоряжения.

Кроме того, обеспечить своими силами расчищение подъездных территорий для экстренного автотранспорта. Закрыть на замки все окна, двери, представляющие опасности герметизации. Укрепить по возможности крыши, вентиляционные трубы. Подготовить укладки первой необходимости. Обеспечить продуктами питания, бытовым принадлежностями сроком на три дня все стационары. Провести ревизию всех аварийных выходов, лестниц, проводить разъяснительные беседы с пациентами о недоставлении продуктов питания до улучшения погодных условий", - говорится в другом сообщении.

Мы обратились в МЧС, "Казгидромет" и Министерство здравоохранения за комментариями. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям ответили, что вопрос находится не в их ведении.

В "Казгидромет" сообщили, что, действительно, 6 февраля было распространено штормовое предупреждение на 6-9 февраля для Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.

Отмечается, что во этих областях ожидаются снег, метель и ветер, порывы которого могут достигать 30 м/с и более. Как отметили в "Казгидромет", ветер мощностью 30 м/с считается сильным штормом. Там добавили, что шторм перемещается по стране и к субботе уйдет за пределы Казахстана.

В Минздраве комментарий по поводу необходимости готовности стационаров на момент публикации не подготовили.