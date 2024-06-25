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"Осенью запланирована новая пандемия": казахстанцев пугают новым фейком

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Медик держит в руке макет земного шара
Пандемия. Иллюстративное фото: Faiz Zaki/EyeEm/Getty Images

В Казнете обсуждают, что якобы глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США открыто заявила о новой пандемии, запланированной на осень. Это фейк, сообщает NUR.KZ со ссылкой на StopFake.kz.

Как сообщается на сайте StopFake.kz, глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) действительно сделала заявление о событии на осень.

В начале марта этого года Мэнди Коэн рассказала, что осенью ожидается обновленная вакцина против COVID-19: сейчас ученые определяют, на какие из последних штаммов мутирующего вируса она будет нацелена.

Ранее Коэн одобрила рекомендацию Консультативного комитета CDC по практике иммунизации. Она касается взрослых в возрасте 65 лет и старше. Эти люди должны получить дополнительную обновленную дозу вакцины против коронавирусной инфекции.

Также право на дополнительную прививку против COVID-19 имеют те, чей иммунитет ослаблен и не может самостоятельно бороться с болезнями.

Информация о том, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США готовит этой осенью новую пандемию, является ложью, резюмирует StopFake.kz.

Напомним, в январе этого года глава Наццентра общественного здравоохранения Минздрава Манар Смагул заявила, что коронавирусную инфекцию в Казахстане постоянно мониторят, как и грипп, и другие острые респираторные инфекции.

Но в феврале Минздрав призвал казахстанцев снова носить маски, и на территории здания мажилиса парламента в Астане был введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

Также в феврале санврачи обратились к алматинцам по поводу роста числа заболевших коронавирусом. Медики напомнили жителям мегаполиса о мерах предосторожности.

Недавно в США врачи заявили, что вспышка коклюша может быть "наследием пандемии COVID-19". Заболеваемость коклюшем растет и в Казахстане: главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что на данный момент в нашей стране ежемесячно регистрируют от 350 до 400 случаев заражения коклюшем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123817-osenyu-zaplanirovana-novaya-pandemiya-kazahstancev-pugayut-novym-feykom/

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