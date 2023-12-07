Фейк трехлетней давности о бананах вновь разошелся по Казнету

Казахстанцы предупреждают друг друга в Сети о "новом смертельном вирусе N7N90", от которого в больнице Синьхуа в Китае якобы уже скончались 23 человека. Информация оказалась недостоверной.

Как пишет официальный портал Stopfake.kz, согласно рассылке в Сети, "возбудитель страшной болезни" содержится в бананах.

"В больнице Синьхуа вчера ночью погибли 23 человека, которые были заражены вирусом N7N90. Самому старшему было 35 лет, а самому младшему - год. Врачи, контактирующие с ними, находятся на карантине. В новостях главного канала попросили временно не употреблять бананы, особенно привезенные с юга.

Как только получите это сообщение, немедленно отправьте его людям, за которых переживаете, еще лучше - отправьте в групповые чаты. Для вашего же здоровья, пожалуйста, пересылайте. И уменьшите потребление бананов! Сразу пересылайте - не надо отвечать: помогите другим людям тоже позаботиться о себе", - отмечается в пересылаемом сообщении.

Это, как оказалось, текст фейковой рассылки 2020 года. Как пишет издание, его пересылали друг другу пользователи России и Украины. Но и тогда подтверждений этому сообщению не было, а вируса N7N90 и вовсе не существует.

"Вероятнее всего, имелся в виду штамм вируса птичьего гриппа H7N9. Он передается воздушно-капельным путем. Данных о том, что возбудитель болезни способен выживать внутри фруктов и передаваться через них, нет.

Вспышки птичьего гриппа регистрировались в 2013 году в Нидерландах, Италии, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Мексике и Соединенном Королевстве. В целом они совпадали со вспышками инфекции среди домашней птицы. Болезнь проявлялась в форме конъюнктивита и легких инфекций верхних дыхательных путей, за исключением одного летального исхода, зарегистрированного в Нидерландах", - отмечается в сообщении издания.

В начале года мы писали о том, что в казахстанских мессенджерах появилась информация о том, что якобы казахстанцы смогут свободно материться в общественных местах, если заранее оплатят штраф или приобретут абонемент. Это информация оказалась фейком.

В марте сообщалось о том, что мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, предлагают пенсионерам получить 50% накоплений на любые цели. В ЕНПФ информацию назвали фейковой.

Летом в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что работу портала Egov.kz обеспечивают серверы, расположенные в США. Эта информация тоже оказалась фейком.

В августе в Сети "гуляла" информация о том, что пенсионерам окажут финансовую помощь в связи с повышением комуслуг. Это оказалось неправдой. В Минтруда и соцзащиты тогда сообщили, что постановление о дотационной финпомощи казахстанским правительством не принималось.