Казахстанцев пугали смертельно опасными духами в почтовых ящиках

Информацию о смертельно опасных духах рассылали казахстанцы в мессенджерах - она оказалась фейковой. Кроме того, похожие рассылки выявлены и в других странах, передает NUR.KZ.

В пресс-службе КСЭК корреспонденту NUR.KZ сообщили, что рассылка является фейковой. Также указали, что аналогичные сообщения получали и жители России - на днях информация об опасных духах распространилась среди жителей Нижнего Новгорода.

По информации издания "Нижний Новгород Онлайн", сообщения рассылали в домовых чатах.

"Бросают в почтовые ящики маленькие пробники духов известных брендов. Типа новогодняя акция. Открывать их и нюхать нельзя. Несколько вдохов приводят к летальному исходу", - говорится в рассылке.

Издание пишет, что эта же рассылка то и дело появляется в других российских регионах. Журналисты назвали этот фейк одним из самых распространенных в РФ.

Рассылка. фото: t.me/presseco

Сообщения также появились и в Беларуси, пишет местное издание "БрестСити". Минздрав РБ призвал не верить фейкам.

Стоит отметить, согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.