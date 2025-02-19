От +10 до -20 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду
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В среду, 19 февраля, в Астане и Алматы обещают пасмурную погоду, а в Шымкенте - до 10 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 3,7 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 10 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221872-ot-10-do-20-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/