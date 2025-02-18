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Снег, гололед, сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Зима, снег и метель
Женщина с зонтом во время снегопада. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 19 февраля из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

19 февраля днем в Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. На западе, севере, востоке области временами туман.

Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области Жетісу временами возможен туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

Завтра на западе, севере, в центре Мангистауской области пообещали гололед. На северо-востоке, в центре области ожидается туман.

Предстоящей ночью и утром на севере Актюбинской области - туман.

19 февраля на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с.

В среду утром и днем на востоке Кызылординской области будет гололед. На севере, в центре области туман.

А на юге, востоке Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, западе области туман. Ветер северный, северо-восточный утром и днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

19 февраля на юге, востоке Атырауской области тоже ожидаются снег, низовая метель.

Завтра на севере Западно-Казахстанской области обещают туман.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На западе, юге области - туман. Ветер северный, северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

А на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области опять будет туман.

В среду утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируется дождь, туман. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с.

19 февраля на севере, востоке, юге области Абай ожидается туман.

А на западе, севере Акмолинской области пообещали снег, низовую метель. Ночью и утром на западе, севере области - туман.

Предстоящей ночью и утром на юге, востоке, в центре Павлодарской области ожидается туман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221863-sneg-gololed-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/