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Долгострой "Сити Палас" выставили на продажу за 13,5 млрд тенге в Астане

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Недостроенный ТРЦ
Недостроенный ТРЦ. Фото: krisha.kz

В Астане выставили на продажу долгострой - торговый центр "Сити Палас", который в прошлом году переименовали в Respublika Plaza и планировали завершить работы в 2026 году, передает NUR.KZ.

Объявление о продаже появилось на сайте krisha.kz. Там сообщается, что объект находится в районе Байконур и продается в черновой отделке за 13 500 000 000 тенге.

Недостроенный ТРЦ
Недостроенный ТРЦ. Фото: krisha.kz

"Продается объект: незавершенное строительство многофункционального торгово-развлекательного центра "Сити Палас". Строительно-монтажные работы не ведутся", – говорится в тексте объявления.

Недостроенный ТРЦ
Недостроенный ТРЦ. Фото: krisha.kz

Отмечается, что фундамент, стены и перекрытия готовы на 100%, кровля – на 20-30%, перегородки – на 90%, внешняя отделка – 85%, внутренние инженерные сети – 20%, благоустройство – 40%, металлоконструкции и монолит – 20%.

Недостроенный ТРЦ
Недостроенный ТРЦ. Фото: krisha.kz

Стены выполнены из легкобетонных блоков, газоблоков, керамических кирпичей. Объект занимает территорию трех земельных участков. Два из них имеют общую площадь в 1, 1087 га и находятся на праве частной собственности, третий участок площадью 1, 6645 га находится в аренде.

Недостроенный ТРЦ
Недостроенный ТРЦ. Фото: krisha.kz

В объявлении также указано, что к моменту подачи заявки на покупку возможны изменения в стоимости, в зависимости от действующих цен на рынке недвижимости.

Недостроенный ТРЦ
Недостроенный ТРЦ. Фото: krisha.kz

Между тем, как сообщало в прошлом году МИА "Казинформ", новый инвестор ТОО "INVESTMENT & INNOVATION GROUP" нашел подрядчика и заявлял, что работы должны начаться в третьем квартале 2024 года, а закончиться во втором квартале 2026 года.

Недостроенный ТРЦ
Недостроенный ТРЦ. Фото: krisha.kz

Изменилось и проектное название нового ТРЦ – Respublika Plaza. Также говорилось, что предыдущий владелец здания не смог завершить постройку комплекса из-за обременений по банковским инвестициям. Долгое время для продолжения стройки не могли найти инвестора.

Напомним, ранее сообщалось, что здание в Алматы за 1,5 млрд тенге продали на торгах.

Недостроенный ТРЦ
Недостроенный ТРЦ. Фото: krisha.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219858-dolgostroy-siti-palas-vystavili-na-prodazhu-za-13-5-mlrd-tenge-v-astane/