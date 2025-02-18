Причины обмеления реки, питающей Каспий, выясняют в Казахстане

Вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Алдамжаров на пресс-конференции СЦК рассказал об очищении русла реки Жайык, питающей Каспий, передает NUR.KZ.

Как пояснил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Алдамжаров на пресс-конференции СЦК, Министерство с 2020 года ведет работу по очистке русла рек, в т. ч. Жайык и Кигач. С 2022 года реализуется проект по очистке реки на сумму порядка 4,7 млрд тенге.

"Мы очистили почти 55,5 км реки Жайык. Это способствовало и нересту, и рыбопроходу. Работы продолжаются. Кроме того, совместно с российскими коллегами реализуется единая Дорожная карта, которая подразумевает мероприятия по обследованию и установлению причин обмеления реки Жайык", - уточнил спикер.

Добавим, мы также писали, что блогер Нуркен Тажибай показал на видео, как изменилось Каспийское море за последние 10-15 лет: пирс, который раньше выходил прямо в море, теперь тянется над сушей.

Обмеление Каспийского моря

Напомним, в июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ.

Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29.

Осенью 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета – на кадрах видно высохшее Каспийское море.

Позднее сообщалось, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.