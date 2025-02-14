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Героин, кокаин и морфин: для кого государство закупает наркотики и психотропные, объяснили в МВД

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Морфин
Морфин. Иллюстративное фото: Tashatuvango/Getty Images

МВД вынесен на рассмотрение проект постановления, согласно которому планируется закупить наркотики, психотропные вещества и прекурсоры. Документ размещен на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Разработчиком проекта постановления является Министерство внутренних дел РК.

Сообщается, что проект разработан в соответствии со статьей 8 Закона РК от 10 июля 1998 года "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах, их аналогах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими".

"Проектом постановления предусматривается утверждение государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2025 год, что позволяет осуществить государственное планирование в распределении подконтрольных веществ, используемых для законных целей в пределах утвержденных нормативов.

Принятие постановления правительства позволит полноценно обеспечить наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами лечебные организации, предприятий производителей РК в текущем году", - отмечается в проекте документа.

Сообщается, что данный проект направлен на полноценное обеспечение наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами потребностей предприятий-производителей и юридических лиц в 2025 году.

Следует отметить, что в списке наркотических средств и психотропных веществ также указаны героин, кокаин, метадон, морфин, метамфетамин и другие.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 28 февраля 2025 года.

Несколько лет назад сообщалось о фактах, когда жители одного из микрорайонов столицы заявляют, что в местной аптеке при знании "кодового слова" человеку свободно отпускают запрещенные препараты - "Трамадол", "Тропикамид".

Тогда же стало известно, что в ДП ВКО поступило коллективное заявление от жителей одного из домов по улице Новаторов. Граждане сообщили о том, что в одной из аптек продавали психотропные препараты без рецепта врача.

Мы также писали, что 35 медиков наказали за нарушения в сфере оборота наркотиков в Казахстане.

В марте прошлого года сотрудниками полиции проводились проверки 18 аптек, 15 медицинских учреждений и 6 складских помещений, где выявлено 16 административных наркоправонарушений. Среди них 8 фактов нарушений требований технической укрепленности помещений, 5 нарушений правил фармацевтической деятельности, 2 нарушения условий лицензирования и 1 факт незаконной фармацевтической деятельности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220828-geroin-kokain-i-morfin-dlya-kogo-gosudarstvo-zakupaet-narkotiki-i-psihotropnye-obyasnili-v-mvd/