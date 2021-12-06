35 медиков наказали за нарушения в сфере оборота наркотиков в Казахстане

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C 29 ноября по 3 декабря в Казахстане прошел 4-й этап ОПМ "Дармек", задача которого - выявление нарушений в легальном обороте наркосодержащих препаратов. За это время были проверены 75 предприятий и организаций, использующих эти вещества в своей деятельности, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

За шесть дней операции полицейские выявили 12 преступлений по статье 303 УК РК ("Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами").

В Нур-Султане, а также Акмолинской области и ВКО были возбуждены уголовные дела в отношении 3 медработников, которые нарушили правила оборота наркосодержащих препаратов.

Всего было зарегистрировано 129 административных правонарушений:

5 за незаконную фармацевтическую деятельность (ст. 424 КоАП РК);

за незаконную фармацевтическую деятельность (ст. 424 КоАП РК); 95 за нарушение правил фармацевтической деятельности (ст. 426 ч. 1 КоАП РК);

за нарушение правил фармацевтической деятельности (ст. 426 ч. 1 КоАП РК); 24 за нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотиков;

за нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотиков; 5 за нарушение норм лицензирования (ст. 464 КоАП РК).

К административной ответственности привлекли 129 человек, в том числе 32 медработника. Все материалы по указанным фактам были переданы в территориальные подразделения Комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения.

Помимо этого, полицейские изъяли из оборота 356 ампул наркотических средств, 5258 таблеток, 173 ампулы психотропных веществ и 258 ампул прекурсоров.

Как отметили в Департаменте по противодействию наркопреступности, наркосодержащими препаратами также торгуют и на черном рынке.

В ведомстве подчеркнули, что нередко именно аптечные препараты с психоактивным действием привлекают интерес подростков и становятся причиной их вовлечения в наркопотребление.

В качестве примера полицейские рассказали о задержании жителя Алматинской области, у которого изъяли 20 таблеток синтетического опиоида. В Атырауской области установили еще 2 таких факта. В общей сложности изъято 3870 таблеток и 70 флаконов капель атропинового ряда.

Еще один аналогичный факт выявили в Темиртау, где в магазине местный житель пытался нелегально реализовать 10 таблеток аптечного препарата.

Отмечается, что все эти лекарства включены в Перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека. Органы здравоохранения обеспечивают контроль за ввозом и распространением таких препаратов.

Полиция, в свою очередь, реагирует на обращения граждан по таким фактам с передачей материалов в уполномоченный орган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945491-35-medikov-nakazali-za-narusheniya-v-sfere-oborota-narkotikov-v-kazahstane/