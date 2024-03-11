Пакеты с содержимым на 20 млн тенге нашли в квартире в Таразе (видео)

В Жамбылской области полицейские при обыске в квартире нашли синтетические наркотики стоимостью 20 млн тенге на "черном рынке", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, во всех районах Жамбылской области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие антинаркотического характера "Дармек".

Департаментом полиции Жамбылской области в период проведения рейдов выявлено семь правонарушений. Из незаконного оборота изъято более 8,5 кг различных наркотических средств.

"Сотрудниками УПН задержаны 35 и 33-летние жители Тараза, занимавшиеся сбытом синтетических наркотиков, у которых в результате обыска изъято более 320 гр. мефедрона стоимостью 20 млн тенге", - рассказали в МВД.

Целью ОПМ "Дармек" являлось выявление и пресечение правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

"Сотрудниками полиции проводились проверки 18 аптек, 15 медицинских учреждений и 6 складских помещений, где выявлено 16 административных наркоправонарушений. Среди них 8 фактов нарушений требований технической укрепленности помещений, 5 нарушений правил фармацевтической деятельности, 2 нарушения условий лицензирования и 1 факт незаконной фармацевтической деятельности", - сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Кроме того, было изъято 500 гр. метанола и более 250 тыс. кг различных прекурсоров (соляная, уксусная и серная кислоты).

В феврале в Таразе полицейские предотвратили распространение наркотиков, стоимость которых на "черном рынке" составляла около 36 млн тенге. По подозрению в хранении психотропных веществ в особо крупном размере задержали 26-летнего жителя Алматинской области.

Ранее пенсионер из Жамбылской области стал подозреваемым в хранении более 30 кг марихуаны. Наркотики изъяли из семи тайников, устроенных у него в доме, где проживали его пятеро несовершеннолетних детей. По данному факту проводится досудебное расследование.

Также в доме в Жамбылской области полицейские нашли в стиральной машинке наркотики на 11 млн тенге, а под диваном было обнаружено незарегистрированное ружье. Стражи порядка задержали 37-летнего мужчину.