От +7 до -14 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 13 февраля, в Астане и Шымкенте обещают пасмурную погоду, а в Алматы – небольшую облачность. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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Сегодня в Алматы обещают небольшую облачность, осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 11,0 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до -1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.