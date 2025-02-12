Мороз до 17 градусов и снег обещают в мегаполисах Казахстана в среду
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В среду, 12 февраля, в Астане и Алматы обещают пасмурную погоду, а жителей Шымкента предупреждают о снеге. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -8 градусов, ночью температура снизится до -17 градусов. Скорость ветра – 6,1 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается легкий снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219970-moroz-do-17-gradusov-i-sneg-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/