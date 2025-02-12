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Мороз до 17 градусов и снег обещают в мегаполисах Казахстана в среду

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Женщина с зонтом под снегом
Снежная погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 12 февраля, в Астане и Алматы обещают пасмурную погоду, а жителей Шымкента предупреждают о снеге. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -8 градусов, ночью температура снизится до -17 градусов. Скорость ветра – 6,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается легкий снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219970-moroz-do-17-gradusov-i-sneg-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Мороз до 17 градусов и снег обещают в мегаполисах Казахстана в среду