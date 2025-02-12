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Сильные осадки и усиление ветра обещают синоптики в ближайшие дни в Казахстане

Опубликовано:

Трасса в снегопад
Трасса. Иллюстративное фото: Antonio Hugo Photo/Getty Images

В Казахстане в ближайшие дни ухудшится погода - ожидаются сильные осадки с гололедными явлениями, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивая погода.

Погоду в северных регионах республики по-прежнему будет формировать ложбина северного циклона. Южные регионы будут под воздействием южного циклона, в связи с чем ожидаются снег, метель, 14 февраля в Кызылординской, 14-15 февраля в Туркестанской, 15 февраля в Жамбылской, Алматинской областях, в области Жетісу - сильный снег.

В дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями.

Также по всей республике ожидается усиление ветра и туман, что может ухудшить видимость на дорогах.

Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется.

В начале этого месяца сообщалось, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

В конце ноября прошлого года синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220108-osadki-i-usilenie-vetra-obeshchayut-sinoptiki-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/