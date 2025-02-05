Больше 20 незаконных торговых точек демонтировали в Алматы за два дня (фото)

В Алматы производится массовый демонтаж незаконных торговых точек - 21 один объект снесли за два дня, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Во всех районах города созданы специальные рабочие комиссии, в состав которых вошли представители государственных органов, департамента полиции, депутаты маслихата, члены Общественного совета и НПП РК "Атамекен".

Всего за два дня демонтирован 21 незаконный объект.

Например, в 4-м микрорайоне Ауэзовского района были демонтированы две торговые точки, которые занимались продажей выпечки и уличной еды. Подчеркивается, что объекты не имели доступа к водоснабжению и водоотведению, а подключение к электросетям было осуществлено также без разрешительных документов.

Демонтаж. Фото: акимат Алматы

В микрорайоне Кокжиек также демонтированы незаконно установленные нестационарные торговые точки, которые занимались продажей овощей и выпечки, не имея доступа к инженерным сетям.

Территория была также не благоустроена, что создавало неудобства для местных жителей.

В акимате заявили, что МмМногие предприниматели и жители поддержали такие меры, подчеркнув, необходимость соблюдения всех санитарных норм и правил безопасности.

"Незаконные точки торговли не имеют законного основания подключаться к инженерным сетям, у некоторых нет даже воды. Это также влияет на санитарные условия продаж. Так как они работают незаконно, нет надлежащего надзора со стороны санэпидемстанции, что также небезопасно. Поэтому необходимо сносить такие объекты", - заявила жительница Ауэзовского района Лариса Мергалиева.

Демонтаж. Фото: акимат Алматы

По информации акимата, предприниматели также считают, что необходимо осуществлять деятельность на законных основаниях.

"Вопрос организации цивилизованной, законной торговли в городе стоял давно. Поэтому это хорошо, что сейчас начали принимать необходимые меры в этом направлении. Алматы – это один из крупнейших торговых центров страны. С этой точки зрения важно, чтобы в мегаполисе все торговые точки работали только на законных основаниях, выполняя все требования по закону", - отмечает предпринимательница Мулдир Жумашева.

В процессе демонтажа предусмотрено отключение от инженерных коммуникационных сетей, электричества и водоснабжения. Департаментом полиции города совместно с акиматами районов обеспечивается общественный порядок и безопасность на месте демонтажа, добавили в ведомстве.

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