Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявили в Астане и в большинстве регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий в среду, 12 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане, по прогнозу синоптиков, ожидается ночью и утром туман. Ветер юго-западный во второй половине дня порывы ветра до 15-18 м/с.

12 февраля на западе, севере, юге Акмолинской области прогнозируется низовая метель. На севере, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере Северо-Казахстанской области также обещают низовую метель. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с.

12 февраля на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

12 февраля ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области обещают туман.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман.

Низовую метель завтра прогнозируют и в Восточно-Казахстанской области. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, юго-востоке области 15-20 м/с.

12 февраля на севере, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер южный, юго-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы ветра будут доходить до 25 м/с.

Завтра ночью и утром на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидаются гололед, туман.

А в горных и предгорных районах Туркестанской области завтра обещают осадки (дождь, снег), туман, гололед.

12 февраля в горных районах Жамбылской области также ожидаются снег, низовая метель, днем на юге области осадки (преимущественно снег), гололед, в горных районах области снег, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман.

Завтра ночью на западе, юге области Ұлытау ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман.

12 февраля днем на западе, в центре Карагандинской области прогнозируется небольшой снег, низовая метель. Днем на севере, востоке области на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман.