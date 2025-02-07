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Мокрый снег и метель пообещали синоптики в выходные в Казахстане

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Машины на дороге в снегопад
Снегопад. Иллюстративное фото: shaunl/Getty Images

Большую часть Казахстана в выходные охватит циклон - ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, метель и порывистый ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в выходные дни на западе, северо-западе страны ожидается погода без осадков.

А на остальной территории Казахстана, в том числе и на юге, с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями.

На востоке страны синоптики обещают снег с метелью и порывистым ветром. По республике также ожидается туман.

Температура воздуха в ночные часы на западе ожидается в районе -5…-13°С, на северо-западе - от -13 до -21°С; повышение ночных температур - на севере ночью до -7…-15°С, на востоке и в центре - до -12…-20°С; понижение - на юге до -1…-15°С, на юго-востоке - до -5…-10°С, в горных районах - до -13…-23°С.

Ранее в "Казгидромете" представили прогноз погоды на весь февраль. В стране ожидают переменчивую погоду, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

До этого синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218775-osadki-i-poryvistyy-veter-obeshchayut-sinoptiki-v-vyhodnye-v-kazahstane/