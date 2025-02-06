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Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

Опубликовано:

Туман на дороге
Туман. Иллюстративное фото: EyeEm Mobile GmbH/Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий в пятницу, 7 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане завтра ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-18 м/с.

7 февраля на севере, востоке Акмолинской области прогнозируется туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, в центре области Абай завтра обещают туман. Ветер северо-восточный, северный на юго-западе, юге области 15-20 м/с.

Затвра на севере, в центре Актюбинской области сохранится низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, юге, в центре области порывы 15-20, в Мугалжарском районе временами 23-28 м/с. 

7 февраля на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гололедица. В Алматы - гололедица.

В Атырауской области завтра синоптики обещают ветер восточный, северо-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области также прогнозируется туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 

В области Жетісу ветер северо-восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра ночью на западе, севере Карагандинской области прогнозируется низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северо-восточный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

7 февраля на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге области 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер северный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области завтра обещают ветер северо-восточный на западе, северо-востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области также обещают туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с. 

Завтра ночью и утром на юге Туркестанской области прогнозируется туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

В области Ұлытау ожидается ветер северо-восточный, восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218613-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-pochti-po-vsemu-kazahstanu/