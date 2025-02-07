На юге +10, в столице -20: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 7 февраля, в Алматы и Шымкенте обещают плюсовую температуру, а жителей Астаны предупреждают о сильном морозе. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную, солнечную погоду. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -15 градусов, ночью температура снизится до -20 градусов. Скорость ветра – 7,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 10 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.