Нацбанк предупредил о мошенниках, представляющихся его "сотрудниками"

В социальных сетях начали появляться страницы фальшивых сотрудников Нацбанка. Они совершают массовые фишинговые рассылки и обманывают пользователей. О новой опасности читайте на NUR.KZ.

Мошенники очень часто примеряют на себя разные роли. Они представляются полицейскими, сотрудниками банков или даже близкими родственниками потенциальной жертвы.

Как сообщили представители Национального банка РК (НБРК), ими также прикрываются преступники.

"Злоумышленники, создавая в мессенджерах WhatsApp, Telegram или социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook фейковые аккаунты, в том числе якобы личные аккаунты руководства Национального Банка Казахстана, осуществляют массовые фишинговые рассылки", – предупредили об опасности в Нацбанке.

Мошенники, представляясь сотрудниками казахстанского центробанка, предоставляют фальшивые служебные удостоверения, переадресовывают звонки на подставных лиц, а также предоставляют реквизиты и поддельные финансовые документы для банковских переводов.

Во время разговора злоумышленники могут заявить, что совместно с правоохранительными органами участвуют в "операциях по поимке мошенников" в финансовых учреждениях, проводят "оперативные проверки" или же выдумать какую-нибудь специальную операцию.

В этой связи Национальный Банк Казахстана призывает граждан не доверять непроверенным аккаунтам и подозрительным телефонным звонкам, не раскрывать свои персональные данные, не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать по указанию третьих лиц приложения – через них преступники могут получить доступ к смартфону или мобильному банкингу.

Стоит также учесть, что Национальный банк РК не обслуживает физические лица, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.