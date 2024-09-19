Нацбанк обратился к казахстанцам из-за новой схемы мошенников

Национальный Банк Казахстана предупредил граждан об активизации телефонного мошенничества и новых схемах обмана, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НБК.

Подчеркивается, что злоумышленники, представляясь работниками операторов сотовой связи или коммунальных служб, звонят гражданам и сообщают об истечении срока действия SIM-карты мобильного телефона или завершении срока эксплуатации коммунальных счетчиков.

В ходе телефонного разговора гражданам предлагается продлить обслуживание либо занять электронную очередь.

"Далее злоумышленники просят переслать поступающие на мобильный телефон сообщения, перейдя по вредоносной ссылке, скачать приложение или активировать новые функции в мессенджере, либо сообщить персональные данные. Получив доступ к телефону, злоумышленники похищают денежные средства и подключают виртуальный дубликат SIM-карты", - сообщили в Нацбанке.

После хищения денежных средств с текущих счетов злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами, представляясь работниками Национального банка, устанавливают приложения банков второго уровня и оформляют денежные или товарные кредиты, отметили в банке.

"В качестве подтверждения легитимности своих действий злоумышленники отправляют поддельные служебные удостоверения работников Нацбанка, фейковые документы от имени Нацбанка, письма и реквизиты для страхования денежных средств или осуществления банковских переводов," - пояснили в НБК.

Граждан призвали быть бдительными и не доверять подозрительным телефонным звонкам, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не устанавливать по указанию третьих лиц приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.

Помимо этого, во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный Банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от якобы работников государственных органов и работников Национального банка прервать разговор.

"Дополнительно сообщаем, что работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением. В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан", - призвали казахстанцев.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.