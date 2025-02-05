Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Морозы до 35 градусов надвигаются на Казахстан

Опубликовано:

Автомобили на дороге зимой
Зимняя дорога. Иллюстративное фото: balticboy / Getty Images

В Казахстане в ближайшие три дня ожидается понижение температуры до -35 градусов, по стране ожидаются туман и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие три дня на большей части республики под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков. Сообщается, что с 6 февраля в Акмолинской области, с 8 февраля - на севере, северо-западе, юге страны - погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы.

"Ожидается небольшой снег с низовой метелью, в южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По РК ожидается туман, усиление ветра", - отметили синоптики.

Ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до -10...-15 градусов, на северо-западе - до -17...-25 градусов, на севере, в центре - до -17...-28 градусов, на востоке страны - до -18...-35 градусов.

Напомним, сегодня штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий.

Кроме того, в "Казгидромете" представили прогноз погоды на весь февраль. В стране ожидают переменчивую погоду, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

До этого синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218133-morozy-do-35-gradusov-nadvigayutsya-na-kazahstan/