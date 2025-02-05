Морозы до 35 градусов надвигаются на Казахстан

В Казахстане в ближайшие три дня ожидается понижение температуры до -35 градусов, по стране ожидаются туман и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие три дня на большей части республики под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков. Сообщается, что с 6 февраля в Акмолинской области, с 8 февраля - на севере, северо-западе, юге страны - погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы.

"Ожидается небольшой снег с низовой метелью, в южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По РК ожидается туман, усиление ветра", - отметили синоптики.

Ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до -10...-15 градусов, на северо-западе - до -17...-25 градусов, на севере, в центре - до -17...-28 градусов, на востоке страны - до -18...-35 градусов.

Напомним, сегодня штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий.

Кроме того, в "Казгидромете" представили прогноз погоды на весь февраль. В стране ожидают переменчивую погоду, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

До этого синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.