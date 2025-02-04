Мороз до -27, туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий в среду, 5 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра ночью и утром в Астане ожидается туман.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области возможен гололед. На западе, севере, юге области туман.

5 февраля на юго-западе, юге области Абай - низовая метель, а на западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, юге области, 15-20 м/с.

В среду на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области тоже пообещали туман.

В Мугалжарском районе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный в Мугалжарском районе, порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере, востоке Карагандинской области пообещали небольшой снег, будет низовая метель. На севере, востоке области временами туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

На юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области - туман.

На севере, юге, в центре области Ұлытау временами тоже будет туман. Ветер северо-восточный на севере, юге области, порывы 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается небольшой снег, низовая метель. На севере, западе области туман. Ветер северо-восточный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области - туман. Ветер восточный днем на юге области, 15 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области тоже туман. Ветер восточный, северо-восточный на западе, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

Завтра в районе Алакольских озер в области Жетiсу усилится ветер, порывы временами 30 м/с и более. Ночью в центре, горных районах области сильный мороз 27 градусов.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах области, 15-20 м/с.