От +6 до -16 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду
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В среду, 5 февраля, во всех трех казахстанских мегаполисах - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет малооблачно, без осадков. Температура днем поднимется до -2 градусов, а ночью опустится до -16 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.
Жителям Астаны обещают ясную солнечную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.
В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,3 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217999-ot-6-do-16-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/