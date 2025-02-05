От +6 до -16 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 5 февраля, во всех трех казахстанских мегаполисах - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет малооблачно, без осадков. Температура днем поднимется до -2 градусов, а ночью опустится до -16 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны обещают ясную солнечную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,3 м/с.