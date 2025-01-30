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Как будет выглядеть алматинский ТЮЗ им. Сац после реконструкции (фото)

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Театр имени Натальи Сац в Алматы
Театр имени Натальи Сац в Алматы. Кадр из видео: 24.kz

В Алматы реконструируют театр им. Н. Сац: здание, построенное в 80-х годах, ни разу капитально не ремонтировалось. Как оно будет выглядеть после реконструкции, показали в акимате, передает NUR.KZ.

В Алматы в ближайшее время начнется реконструкция здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац. Проект реконструкции прошел государственную экспертизу, акиматом города объявлен конкурс на определение подрядной организации для проведения работ.

В управлении строительства Алматы рассказали, какие решения предусмотрены проектом и почему на его реализацию выделяется 21,7 млрд тенге.

Состояние здания театра им. Н. Сац
Состояние здания театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

Состояние здания театра им. Н. Сац
Состояние здания театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

"Здание было построено в 80-х годах, и за все время в нем не проводился капитальный ремонт. Коллектив театра не раз обращал внимание общественности на плачевное состояние здания.

После обращения к акиму города, им было дано поручение провести реконструкцию знакового для мегаполиса объекта. Проведенное техническое обследование выявило значительный износ оборудования, инженерных сетей, кровли, фасадных плит и внутренней отделки помещений.

То есть вода с крыши буквально заливает сцену и зрителей, внешняя облицовка обваливается, неся угрозу даже прохожим, старая электрическая проводка может привести к возгоранию. На сегодня здание не отвечает нормам безопасности и потеряло какой-либо эстетический вид", - отметил руководитель управления Алмас Шабдарбаев.

Состояние здания театра им. Н. Сац
Состояние здания театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

Проект реконструкции широко обсуждался с общественностью и экспертами. В нем предусмотрено усиление несущих конструкций, замена протекающей кровли и фасадных плит, обновление всех инженерных коммуникаций.

Будет обеспечено полное оборудование здания автоматической системой пожаротушения. Также будет на 100% обновлено театральное оборудование, сцена, освещение, расширены проходы и расстояния между креслами, появятся места для маломобильных групп населения.

Реконструкция театра им. Н. Сац
Реконструкция театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

"Особое внимание уделено вопросу восстановления и сохранения архитектурных элементов, так как здание является памятником истории и культуры местного значения. К примеру, планируется воссоздать исторический облик напольного покрытия холла, заложенного в изначальном проекте. Также будет восстановлена мозаика в фойе здания", - сказал руководитель управления.

Все эти работы будут проведены в ходе реконструкции существующего здания, площадью 14,6 тыс. м².

Кроме того, рядом будет построено новое трехэтажное здание площадью 10 тыс. м². В нем расположится зал на 200 мест со сценой, гримерные комнаты, помещения для мастерских и цехов театра, склады для хранения декораций, кабинеты для художественно-руководящего персонала, а также учебная сцена и классы для занятий детской театральной студии. Два строения будут соединены галерейным переходом.

Реконструкция театра им. Н. Сац
Реконструкция театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

Подчеркивается, что театр - это не офисное здание, и подобный объект требует устройства множества специализированных технических систем, таких как световое оборудование, звуковая аппаратура, системы вентиляции и кондиционирования, сцены с подъемниками, механизмы для декораций.

Особую сложность составляют монтаж акустики и освещения. Театр - это место с большими нагрузками на конструкции и технику, соответственно, оснащение должно отвечать строгим стандартам, чтобы обеспечить безопасность актеров, технического персонала и зрителей.

Реконструкция театра им. Н. Сац
Реконструкция театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

"Если провести разбивку выделяемых средств, то на полное оснащение современным оборудованием двух зданий требуется порядка 6 млрд тенге. Реконструкция существующего здания оценивается в 6 млрд и строительство еще одного здания - порядка 9 млрд тенге.

Кроме того, будет построена галерея, связывающая два строения, заменены наружные сети, а также произведено благоустройство прилегающей территории с озеленением. То есть, это масштабный проект, и можно с уверенностью сказать, что после завершения работ театр станет одной из визитных карточек, местом притяжения горожан в восточной части города", - подчеркнул Алмас Шабдарбаев.

Реконструкцию основного здания планируется произвести до конца текущего года, а полное завершение проекта запланировано на первый квартал 2026 года.

Реконструкция театра им. Н. Сац
Реконструкция театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

Главный режиссер Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац Ирина Симонова отметила, что весть коллектив театра с нетерпением ждет начала работ.

"Театр, являвшийся центром культуры и искусства на протяжении десятилетий, сегодня находится в ужасном состоянии, можно сказать на грани разрушения.

Здание, построенное в 80-х годах, ни разу не видело капитального ремонта. За это время оно превратилось в зону повышенной опасности - как для сотрудников и артистов, так и для многочисленных зрителей. Обрушение облицованных плит несет риски для жизни даже прохожих.

Внутри все не лучше. Во время дождя заливает сцены, зрительный зал, гримерные и подсобные помещения. Пол зрительного зала давно пришел в негодность, деревянный настил также не выдерживает нагрузки", - отмечает сотрудник театра.

Реконструкция театра им. Н. Сац
Реконструкция театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

По словам главного режиссера, вопрос о необходимости проведения капитального ремонта поднимался несколько лет. В здании также не хватает подсобных помещений, где можно было бы разместить мастерские и цеха театра, склады для хранения декораций.

"Мы благодарны, что акимат города и лично аким Алматы Ерболат Досаев поддержал нас. Мы не ожидали, что в театре не только проведут капитальный ремонт с заменой всего оборудования, но и построят новое здание, которое будет соединяться красивой галерей с существующим. Там расположится Камерная сцена с 200 зрительскими местами.

Две новые сцены, оснащенные современными технологическими решениями, позволят нашему театру стать высококлассным театральным центром", - сказала Ирина Симонова.

Добавим, согласно информации на сайте театра, основанный в 1944 году театр для детей и юношества им. Наталии Сац является первым государственным детским театром в нашей стране.

Театр юного зрителя был создан по инициативе всемирно известного режиссера и деятеля театрального искусства Наталии Ильиничны Сац. В 1995 году ТЮЗ был переименован в честь своего основателя в Государственный русский театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац. В 1995 году за большие заслуги в развитии многонационального театрального искусства Республики Казахстан театру было присвоено почетное звание "академический".

В 2000 году Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Наталии Сац получил отдельное здание, и спектакли были перенесены на сцену прежнего Дворца культуры Алма-Атинского хлопчатобумажного комбината. Само здание было спроектировано архитекторами А. Петровой, З. Мустафиной и Г. Джакиповой и представляет собой исторический памятник с аутентичной атмосферой и стилем. На фасаде здания и внутри расположены большие мозаичные горельефы художника В. Твердохлебова и Ю. Функоренео.

Реконструкция театра им. Н. Сац
Реконструкция театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216532-akimat-almaty-pokazal-kak-budet-vyglyadet-teatr-im-natali-sac-posle-rekonstrukcii/