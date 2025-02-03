Не больше пакета в одни руки: в Актобе ввели ограничения на продажу картофеля

В социальных павильонах Актобе картофель стали продавать в ограниченном количестве - теперь в одни руки дают не больше пакета, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, сейчас в социальных павильонах Актобе картофель по 116 тенге за килограмм продают по системе "не больше одного пакета в руки". Таким образом в местной социально-предпринимательской корпорации решили бороться со спекулянтами. Кроме того, жители города недовольны видом овоща.

"Неважная. Они все мягкие. Только на вид как будто это, но мягкие. Цена устраивает. Но ее не бывает. Привозят, на прилавки понемножку кидают, которые ненужные. Я в магазине была. Там говорят, по два мешка в день дают. Что такое на весь город два мешка?" - высказалась местная жительница Кунсулу Жимбекова.

Другая жительница города Екатерина Беллер также раскритиковала картошку на прилавках магазинов.

"Картошка отвратительная, очень отравительная. Везде, я сколько покупаю, картошка вообще отвратительная. Больше гнили. 50 на 50 мы ее выкидываем. Отдаем… ну, здесь он много подешевле. А где я живу, у нас там 500 тенге! Вот берешь - и наполовину ее выкидываешь", - сказала Екатерина Беллер.

В СПК говорят, что картофель так плох из-за прошедших паводков. Но совсем уж испорченный, уверяют, возвращают поставщику.

"То, что были паводки весной, это повлияло тоже, потому что, по заявлениям наших производителей, смыло плодородный слой - и в связи с этим картошка немножко… маленького размера. Перед Новым годом у нас была одна партия, когда пришел некачественный картофель. Однако мы составили акт и сделали возврат данной продукции", - заявил директор департамента продовольственного обеспечения АО "СПК-Актобе" Ерлан Нуркеев.

На сегодня, по официальным данным, в стабфонде лежит около 1,2 тыс. тонн картофеля. В неделю в супермаркеты и соцпавильоны поставляют до 140 тонн. По мнению работников "СПК-Актобе", запасов должно хватить до первого в стране урожая.

Источник: KTK

Напомним, ранее в январе в Астане также вводили временные ограничения на продажу картофеля - его выдавали по 5 кг в одни руки. Позже в акимате столицы заявили, что ограничения сняты.

Кроме того, в акимате Алматы заявляли, что в мегаполисе не наблюдается дефицита картофеля и ажиотажа вокруг него.

Напомним, 19 января в Казахстане было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

28 января, в Казахстане вступил в силу приказ о запрете вывоза картофеля из Казахстана. Запрет не распространяется на страны ЕАЭС.

На фоне этого в Казахстане сложилась напряженная ситуация с ценами на картофель. Как узнали журналисты NUR.KZ, всего за неделю картофель в Казахстане подорожал сразу на 8,3%. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%. В каком регионе цены выросли сильнее всего - можно узнать здесь.