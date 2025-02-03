Похолодание ниже 20 градусов обещают жителям Астаны к концу недели

В Астане в ближайшие 7 дней, с 3 по 6 февраля, обещают морозы и пасмурную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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3 февраля в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит минус 8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 3 градусов, но ночью температура опустится до минус 14 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

4 февраля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около минус 11 градусов. Максимальная температура составит минус 5 градусов, а минимальная – минус 17 градусов. Скорость ветра составит до 3,9 м/с.

5 февраля будет солнечно, осадки не ожидаются. Средняя температура – минус 12 градусов. Днем температура поднимется до минус 8 градусов, а ночью опустится до минус 14 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

6 февраля в Астане также обещают погоду без осадков. Температура в среднем – минус 17 градусов. Максимально температура поднимется до минус 14 градусов, а опуститься может до минус 20 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,6 м/с.

7 февраля будет пасмурно. Среднесуточная температура – минус 20 градусов. Днем термометры покажут до минус 17 градусов, а ночью похолодает до минус 23 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

8 февраля вновь ожидается пасмурная погода. Температура в среднем остановится на отметке минус 18 градусов. Максимальная температура составит минус 15 градусов, минимальная – минус 23 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 6,8 м/с.

9 февраля, по прогнозам, осадки не ожидаются. Средняя температура составит минус 20 градусов. Столбики термометров могут подняться и до минус 16 градусов, но ночью похолодает до минус 24 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.