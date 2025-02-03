Морозы до 13 градусов ожидаются в Алматы на этой неделе

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 3 по 9 февраля, обещают в основном погоду без осадков. Сильные морозы в городе не ожидаются. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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3 февраля в Алматы будет малооблачно. Температура в среднем составит минус 7 градусов. Днем воздух термометры покажут до минус 2 градусов, но ночью температура опустится до минус 13 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

4 февраля осадков не будет. Температура составит около минус 7 градусов. Максимальная температура составит минус 2 градуса, а минимальная – минус 9 градусов. Скорость ветра составит до 2,3 м/с.

5 февраля будет солнечно, без осадков. Средняя температура – минус 6 градусов. Днем температура поднимется до минус 1 градуса, а ночью опустится до минус 8 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

6 февраля в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – минус 5 градусов. Максимально температура поднимется до минус 1 градуса, а опуститься может до минус 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,2 м/с.

7 февраля будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Среднесуточная температура – минус 3 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до 0 градусов, а ночью похолодает до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

8 февраля осадки не ожидаются. Температура в среднем остановится на отметке минус 3 градуса. Максимальная температура составит 0 градусов, минимальная – минус 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,5 м/с.

9 февраля, по прогнозам, будет легкий снег. Средняя температура составит минус 5 градусов. Днем ожидается до минус 3 градусов, но ночью похолодает до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.