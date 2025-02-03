Снег, дождь и выше 10 градусов тепла обещают в Шымкенте на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 3 по 6 февраля, ожидается пасмурная погода, а к концу недели в городе обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

3 февраля в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит минус 1 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 4 градусов, но ночью температура опустится до минус 5 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

4 февраля ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 1 градуса. Максимальная температура составит плюс 5 градусов, а минимальная – минус 1 градус. Скорость ветра составит до 2,1 м/с.

5 февраля будет пасмурно. Средняя температура – плюс 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 7 градусов, а ночью опустится до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

6 февраля в Шымкенте вновь обещают пасмурную погоду. Температура в среднем – плюс 4 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,2 м/с.

7 февраля осадки не ожидаются. Среднесуточная температура – плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

8 февраля обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 7 градусов, минимальная – плюс 3 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 1,9 м/с.

9 февраля, по прогнозам, ожидаются дождь и снег. Средняя температура составит минус 1 градус. Воздух может прогреться и до плюс 2 градусов, но ночью похолодает до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.