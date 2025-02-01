Мать ребенка, которому помогли с лечением, подозревают в оформлении кредитов на знакомого семьи

Житель Акмолинской области заявил, что на него без его ведома оформили кредиты. Полицейские подозревают супругу одноклассника, семье которого пострадавший помогал с лечением ребенка, передает NUR.KZ.

Детали происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в ДП Акмолинской области.

В отдел полиции Ерейментауского района поступило заявление от жителя сельской местности о факте мошенничества. Мужчина сообщил, что 30 декабря 2024 года знакомая женщина оформила на его имя онлайн-кредит на сумму 612 тысяч тенге без его ведома.

"Следствие установило, что ранее мужчина уже оформлял кредит для семьи одноклассника, чтобы помочь с лечением ребенка. Однако позже супруга одноклассника, по показаниям потерпевшего, обманом, без его ведома взяла на его имя товарные кредиты, используя видеоверификацию. После оформления последнего кредита потерпевший обратился в полицию", - рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области.

В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

Полицейские призывают граждан соблюдать меры предосторожности при совершении финансовых операций:

Никогда не передавайте личные данные, пароли и коды подтверждения третьим лицам, даже если они являются вашими знакомыми или родственниками.

Внимательно изучайте условия перед подписанием документов или прохождением видеоверификации.

Регулярно проверяйте свою кредитную историю, чтобы убедиться в отсутствии незнакомых обязательств.

Напомним, ранее в середине января сообщалось, что троих мужчин подозревают в разбойном нападении на врача в Костанае. Пострадавшего избили, и, угрожая игрушечным пистолетом и ножом, заставили оформить кредит.

Добавим, с 20 августа 2024 года кредиторов Казахстана обязали списывать незаконно оформленные на граждан займы и "замораживать" их во время расследования дела по мошенничеству.

С 1 сентября 2024 года кредиторы также должны списывать любые займы, которые были оформлены на гражданина, у которого установлен добровольный отказ на получение кредита.

Однако стоит знать, что мошенники могут использовать запрет на кредиты, чтобы украсть деньги у казахстанцев. Подробнее о такой схеме читайте здесь.