Как мошенники используют запрет на кредиты, чтобы украсть деньги у казахстанцев

Добровольный отказ от кредитов должен защитить казахстанцев от мошенников. Но они придумали способ, который использует эту функцию как прикрытие для хищения денег. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане мошенники используют функцию добровольного отказа от кредитов для хищения денег у граждан.

Схема обмана включает звонок от якобы сотрудника банка с предложением установить "добровольный запрет на кредит" через фишинговую ссылку.

Для защиты рекомендуется устанавливать самозапрет только через официальные каналы, не переходить по подозрительным ссылкам и всегда проверять информацию, обращаясь в официальный колл-центр банка.

Казахстанцы могут оформить добровольный отказ от кредитов. С таким запретом банки и МФО не должны выдавать на их имя новые займы.

Однако не все воспользовались этой функцией по объективным причинам: например, кто-то может планировать в ближайшее время оформление ипотеки или автокредита, либо часто пользуется рассрочками и займами.

Как сообщает Telegram-канал The HODL, этим стали активно пользоваться мошенники, которые пугают жертву риском мошенничества.

Как работает схема

Как сообщается в источнике, построение схемы обмана очень хитрое и рассчитано на недостаточную информированность граждан. Вот как она работает:

злоумышленник звонит жертве, представляясь сотрудником банка, и заявляет, что на его или ее имя подана заявка на кредит;

он спрашивает: "Вы подтверждаете, что пытались оформить кредит?". Жертва, конечно же, отвечает негативно;

Телефонный звонок. Иллюстративное фото: pixabay.com

после этого злоумышленник заявляет, что заявка аннулирована, чем вызывает доверие жертвы;

затем он предлагает установить "добровольный запрет на кредит", чтобы избежать повторения таких ситуаций. Для этого жертве отправляется ссылка, которая, как утверждается, ведет на официальный сайт банка.

На деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где собираются личные и финансовые данные казахстанцев. Соответственно, после перехода по ней и заполнения запрашиваемой информации жертва практически самостоятельно дает возможность украсть деньги со своих банковских счетов.

Как защититься

Чтобы не стать жертвой подобной мошеннической схемы, важно следовать следующим рекомендациям:

устанавливать самозапрет на кредиты только посредством официальных каналов: сайта или мобильного приложения еGov, а также сайта Первого кредитного бюро;

никогда не переходить по ссылкам, которые приходят через SMS или мессенджеры от неизвестных лиц;

всегда проверять информацию, сбрасывая звонок и самостоятельно обращаясь в официальный колл-центр банка, от которого якобы поступил входящий вызов.

Также важно помнить, что защита персональных данных зависит от вашей внимательности и осторожности.

Напомним, что ранее казахстанцев призвали подключить сервис "Стоп-кредит", чтобы защититься от мошенников. Также мы рассказывали, как отличить мошенников от реальных банковских сотрудников.