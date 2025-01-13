Угрожая игрушечным пистолетом, заставили оформить кредит: на врача напали в Костанае

Троих мужчин подозревают в разбойном нападении на врача в Костанае. Пострадавшего избили, и, угрожая игрушечным пистолетом и ножом, заставили оформить кредит, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, задержаны казахстанцы, которых подозревают в разбойном нападении на врача.

По версии следствия, один из задержанных познакомился с жителем Костаная незадолго до преступления. Но между ними случился конфликт, после которого преступник позвал своих знакомых "отомстить".

"Он и двое его пособников, находясь в квартире потерпевшего, избили мужчину, угрожали игрушечным пистолетом и ножом.

Под угрозой применения насилия заставили оформить денежный кредит, отобрали мобильный телефон и деньги.

Общая сумма причиненного ущерба составила почти 1,5 млн тенге", - сообщили правоохранители.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое были установлены и задержаны оперуполномоченными в Костанае, третий фигурант был задержан в Астане.

Сотрудники изъяли пистолет, телефон и деньги, принадлежащие потерпевшему.

Все трое подозреваемых водворены в СИЗО. За разбой, совершенный в группе лиц по предварительному сговору, им грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Добавим, ранее 7 января полиция Алматы сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в разбойном нападении на семейную пару. Сообщается, что пострадавшие были тяжело ранены.

В конце декабря прошлого года читатель NUR.KZ сообщил о произошедшей в Алматы стрельбе, отметив, что был ранен человек. В полиции сообщали о возбужденном уголовном деле.

В Алматинской области трое мужчин пострадали в результате стрельбы из охотничьего ружья возле реки Или. Подозреваемого в покушении на убийство задержали.

Добавим, что согласно статье 192 УК РК разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью и с целью хищения имущества, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.