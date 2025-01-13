Угрожая игрушечным пистолетом, заставили оформить кредит: на врача напали в Костанае
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Троих мужчин подозревают в разбойном нападении на врача в Костанае. Пострадавшего избили, и, угрожая игрушечным пистолетом и ножом, заставили оформить кредит, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, задержаны казахстанцы, которых подозревают в разбойном нападении на врача.
По версии следствия, один из задержанных познакомился с жителем Костаная незадолго до преступления. Но между ними случился конфликт, после которого преступник позвал своих знакомых "отомстить".
"Он и двое его пособников, находясь в квартире потерпевшего, избили мужчину, угрожали игрушечным пистолетом и ножом.
Под угрозой применения насилия заставили оформить денежный кредит, отобрали мобильный телефон и деньги.
Общая сумма причиненного ущерба составила почти 1,5 млн тенге", - сообщили правоохранители.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое были установлены и задержаны оперуполномоченными в Костанае, третий фигурант был задержан в Астане.
Сотрудники изъяли пистолет, телефон и деньги, принадлежащие потерпевшему.
Все трое подозреваемых водворены в СИЗО. За разбой, совершенный в группе лиц по предварительному сговору, им грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Добавим, ранее 7 января полиция Алматы сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в разбойном нападении на семейную пару. Сообщается, что пострадавшие были тяжело ранены.
В конце декабря прошлого года читатель NUR.KZ сообщил о произошедшей в Алматы стрельбе, отметив, что был ранен человек. В полиции сообщали о возбужденном уголовном деле.
В Алматинской области трое мужчин пострадали в результате стрельбы из охотничьего ружья возле реки Или. Подозреваемого в покушении на убийство задержали.
Добавим, что согласно статье 192 УК РК разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью и с целью хищения имущества, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211182-ugrozhaya-igrushechnym-pistoletom-zastavili-oformit-kredit-na-vracha-napali-v-kostanae/