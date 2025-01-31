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Более 100 машин застряли на выезде из Аягоза в области Абай (видео)

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Пробка в Аягозе
Пробка в Аягозе. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Из-за метели и плохой видимости в пятницу, 31 января, в области Абай на выезде из города Аягоза больше 100 машин застряли в пробке, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается в Telegram-канале областного департамента полиции, сотрудники правоохранительных органов находятся на месте и контролируют ситуацию. С водителями проводят разъяснительную работу.

Полицейские просят автолюбителей сохранять спокойствие и следовать рекомендациям правоохранительных органов.

"В ожидании улучшения погодных условий полиция готовится к сопровождению колонны в направлении трассы Семей – Алматы.

Ситуация остается под контролем, экстренные службы продолжают мониторинг дорожной обстановки", - добавили в полиции.

Напомним, на прошлой неделе из-за непогоды и закрытия трасс на автодороге "Астана-Петропаловск", на участке от Щучинска до Астаны, образовалась автомобильная пробка из более чем 400 автомобилей, в которой люди простояли почти сутки.

Позже стало известно, что в связи с неблагоприятными погодными условиями и временным закрытием автомобильных трасс на участках Астана - Караганда и Астана - Щучинск, КТЖ принял меры по организации дополнительного транспортного обслуживания. Так, более 500 пассажиров перевезли поездами по двум направлениям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217083-bolee-100-mashin-zastryali-na-vyezde-iz-ayagoza-v-oblasti-abay-video/