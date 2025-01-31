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Сильные осадки и оттепель обещают синоптики в выходные в Казахстане

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Машины на дороге в снегопад
Снегопад. Иллюстративное фото: shaunl/Getty Images

В предстоящие выходные в Казахстане погоду будет формировать северный циклон - в стране ожидаются сильные осадки, метель, ветер и морозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В выходные дни на большей части Казахстана погоду будет формировать северо-западный циклон, с которым ожидается облачная погода со смешанными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, сопровождающиеся метелями, порывистым ветром, туманом и гололедными явлениями.

Сильный снег прогнозируется 1 февраля лишь на востоке и юго-востоке страны, а на юго-западе и юге республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков.

Температуры воздуха в ночные часы на севере, востоке и в центре страны повысятся от 15-28 до 0-18 градусов мороза. В дневные часы в северных и северо-западных областях республики прогнозируется оттепель до 4 градусов мороза-2 градусов тепла, на востоке и в центре Казахстана дневные температуры будут в пределах 0-11 градусов мороза.  

В западных регионах преобладающие минимальные температуры воздуха 8 градусов мороза - 2 градуса тепла, максимальные температуры составят 0-10 градусов тепла. На юге республики температурный фон ночью будет составлять 2-13 градусов мороза, днем 2 градуса мороза-7 градусов тепла.

На юго-востоке страны в ночные часы термометры покажут отметки 5-15 градусов мороза, в горных районах достигнут отрицательных значений до 17-25 градусов мороза, днем основной фон температуры 0-7 градусов мороза.

Отметим, что ранее в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года.

Также синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики сообщили, что температурный режим прогнозируется в пределах климатической нормы с осадками, превышающими многолетнюю норму.

В феврале 2025 года на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1 градус, около нормы - в северных регионах страны. С активными циклонами осадки будут превышать норму в большинстве регионов страны, в пределах климатической нормы осадки прогнозируются в юго-западной половине республики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216921-silnye-osadki-i-ottepel-obeshchayut-sinoptiki-v-vyhodnye-v-kazahstane/