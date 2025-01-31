Снег в Алматы, мороз — в Астане: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу
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В пятницу, 31 января, в Астане обещают мороз, в Алматы - снег, а в Шымкенте - пасмурную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается небольшой снег. Температура днем поднимется до -2 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -16 градусов, ночью температура снизится до -25 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216772-sneg-v-almaty-moroz-v-astane-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/