Снег в Алматы, мороз — в Астане: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 31 января, в Астане обещают мороз, в Алматы - снег, а в Шымкенте - пасмурную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой снег. Температура днем поднимется до -2 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -16 градусов, ночью температура снизится до -25 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.