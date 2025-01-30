На улицах Алматы образовались 10-балльные пробки

Вечером 30 января в Алматы, где сегодня прошел снег, ухудшилась ситуация на дорогах - в мегаполисе образовались 10-балльные пробки, передает NUR.KZ.

По информации 2GIS, на 18:45 ситуация с пробками оценивается в 10 баллов. Движение парализовано на центральных улицах города.

Пробки в Алматы. Скриншот: 2gis.kz

На некоторых улицах движение может быть затруднено из-за ДТП.

"Пробка, просто стоим", "Идет снег, и наступает конец света", "Почему никто не двигается", - поделились водители.

В акимате Алматы ранее предупредили, что снегопад может продолжиться до 1 февраля с перерывами.

Во всех акиматах районов города организовано круглосуточное дежурство для контроля за производством работ по уборке снега. Коммунальные службы задействованы в борьбе с последствиями непогоды.

Власти города призвали водителей быть внимательными на дорогах.

Напомним, сегодня синоптики прогнозировали в мегаполисе снег.

Также отметим, что аэропорт Алматы обратился к пассажирам из-за задержек рейсов.

"В связи с ухудшением погодных условий производственные службы аэропорта работают в усиленном режиме. Принимаются все необходимые меры для минимизации задержек", - заявили в пресс-службе.

Также стоит напомнить, что ранее в полиции Алматы сообщили о частичном ограничении дорожного движения 30 и 31 января – в эти дни в городе будет проходить международное мероприятие.