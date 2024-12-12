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"Заботился о дедушке с бабушкой": о казахстанце, погибшем в метро Алматы, рассказали в обществе слепых

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Человек упал на рельсы в метро
Метро. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

В "Казахском обществе слепых" рассказали о погибшем в метро 26-летнем парне, который 10 декабря упал на рельсы, пытаясь зайти в вагон, передает "31 канал".

В "Казахском обществе слепых" рассказали о погибшем в метро 26-летнем парне, который упал на рельсы, пытаясь зайти в вагон.

Метро - очень неудобный вид транспорта для незрячих, говорят в "Казахском обществе слепых". От входа на станцию до вагонов - путь длинный. Незрячим очень сложно добираться, тем более без сопровождающих.

Погибший - Канат Баткалгазы из Талгара. В подростковом возрасте его зрение резко стало ухудшаться в силу генетической предрасположенности. Ему сделали более 5 операций, но вернуть зрение так и не удалось.

Был очень трудолюбивым, с помощью установленной голосовой программы на компьютере с 18-ти лет участвовал в государственных закупках. Зарабатывал деньги, заботился о дедушке с бабушкой, которые и занимались его воспитанием. Обучался на массажиста в медицинском колледже.

Также в обществе слепых рассказали, что в последнее время к ним поступает много жалоб на разбросанные самокаты. Инвалиды по зрению постоянно спотыкаются о них и падают.

"В арыки падают. Во многих местах отсутствуют тактильные дороги. Эти дороги направляют инвалидов. С палкой когда идет - направляет и предупреждает, где есть барьеры и препятствия", - рассказала председатель алматинского филиала ОО "Казахское общество слепых" Алтынай Ибрагимова.

Напомним, 10 декабря в алматинском метро произошла трагедия: мужчина погиб в результате падения на рельсы. На появившемся в Сети видео видно, что после падения мужчины пассажиры начали толкать вагон, чтобы вытащить его.

Добавим, на официальном сайте метрополитена Алматы говорится, что во время нахождения в городском рельсовом транспорте пассажирам запрещается:

  • задерживать открытие и закрытие автоматических дверей электропоездов, открывать двери вагонов во время движения;
  • отвлекать машиниста во время движения электропоезда;
  • курить на остановках, станциях, в переходах и вагонах электропоезда;
  • засорять и загрязнять вестибюли, переходы, платформы станций, салоны вагонов, эскалаторы и пути;
  • распивать спиртные напитки, находиться на остановках станциях и в электроподвижных составах в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического опьянения;
  • провозить в вагонах легковоспламеняющиеся и взрывчатые, огнеопасные, зловонные, ядовитые и другие опасные вещества;
  • провозить мелкий садовый инвентарь, в том числе колющие и режущие предметы, не исключающие травмирования пассажиров, без соответствующей упаковки;
  • пользоваться открытым огнем, пиротехническими устройствами (фейерверками, петардами);
  • проходить на станцию без оплаты за проезд, а также проходить через закрытые турникеты и барьерные ограждения;
  • самовольно проникать в кабину машиниста электроподвижного состава, на пути электропоездов, в служебные и производственные помещения, в киоски вентиляционных шахт, тоннели и на огражденную территорию;
  • прислоняться к дверям вагонов электропоездов;
  • заходить за ограничительную линию у края платформы до полной остановки электроподвижного состава;
  • передвигаться на велосипедах, роликовых досках, коньках и на других аналогичных средствах передвижения, на станциях и в вагонах электроподвижного состава;
  • пользоваться в вагоне без надобности связью "пассажир-машинист";
  • бегать по платформам, нарушать направление движения потока пассажиров, установленные информационными указателями и спускаться на электрифицированный путь;
  • бросать на пути предметы, которые могут вызвать нарушение движения электропоезда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2199396-zabotilsya-o-dedushke-s-babushkoy-o-kazahstance-pogibshem-v-metro-almaty-rasskazali-v-obshchestve-slepyh/

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