"Заботился о дедушке с бабушкой": о казахстанце, погибшем в метро Алматы, рассказали в обществе слепых

В "Казахском обществе слепых" рассказали о погибшем в метро 26-летнем парне, который 10 декабря упал на рельсы, пытаясь зайти в вагон, передает "31 канал".

В "Казахском обществе слепых" рассказали о погибшем в метро 26-летнем парне, который упал на рельсы, пытаясь зайти в вагон.

Метро - очень неудобный вид транспорта для незрячих, говорят в "Казахском обществе слепых". От входа на станцию до вагонов - путь длинный. Незрячим очень сложно добираться, тем более без сопровождающих.

Погибший - Канат Баткалгазы из Талгара. В подростковом возрасте его зрение резко стало ухудшаться в силу генетической предрасположенности. Ему сделали более 5 операций, но вернуть зрение так и не удалось.

Был очень трудолюбивым, с помощью установленной голосовой программы на компьютере с 18-ти лет участвовал в государственных закупках. Зарабатывал деньги, заботился о дедушке с бабушкой, которые и занимались его воспитанием. Обучался на массажиста в медицинском колледже.

Также в обществе слепых рассказали, что в последнее время к ним поступает много жалоб на разбросанные самокаты. Инвалиды по зрению постоянно спотыкаются о них и падают.

"В арыки падают. Во многих местах отсутствуют тактильные дороги. Эти дороги направляют инвалидов. С палкой когда идет - направляет и предупреждает, где есть барьеры и препятствия", - рассказала председатель алматинского филиала ОО "Казахское общество слепых" Алтынай Ибрагимова.

Напомним, 10 декабря в алматинском метро произошла трагедия: мужчина погиб в результате падения на рельсы. На появившемся в Сети видео видно, что после падения мужчины пассажиры начали толкать вагон, чтобы вытащить его.

Добавим, на официальном сайте метрополитена Алматы говорится, что во время нахождения в городском рельсовом транспорте пассажирам запрещается:

задерживать открытие и закрытие автоматических дверей электропоездов, открывать двери вагонов во время движения;

отвлекать машиниста во время движения электропоезда;

курить на остановках, станциях, в переходах и вагонах электропоезда;

засорять и загрязнять вестибюли, переходы, платформы станций, салоны вагонов, эскалаторы и пути;

распивать спиртные напитки, находиться на остановках станциях и в электроподвижных составах в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического опьянения;

провозить в вагонах легковоспламеняющиеся и взрывчатые, огнеопасные, зловонные, ядовитые и другие опасные вещества;

провозить мелкий садовый инвентарь, в том числе колющие и режущие предметы, не исключающие травмирования пассажиров, без соответствующей упаковки;

пользоваться открытым огнем, пиротехническими устройствами (фейерверками, петардами);

проходить на станцию без оплаты за проезд, а также проходить через закрытые турникеты и барьерные ограждения;

самовольно проникать в кабину машиниста электроподвижного состава, на пути электропоездов, в служебные и производственные помещения, в киоски вентиляционных шахт, тоннели и на огражденную территорию;

прислоняться к дверям вагонов электропоездов;

заходить за ограничительную линию у края платформы до полной остановки электроподвижного состава;

передвигаться на велосипедах, роликовых досках, коньках и на других аналогичных средствах передвижения, на станциях и в вагонах электроподвижного состава;

пользоваться в вагоне без надобности связью "пассажир-машинист";

бегать по платформам, нарушать направление движения потока пассажиров, установленные информационными указателями и спускаться на электрифицированный путь;

бросать на пути предметы, которые могут вызвать нарушение движения электропоезда.