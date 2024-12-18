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Что изменится в метро Алматы после гибели человека, рассказал Досаев

Опубликовано:

Станция "Жибек-Жолы" в метро Алматы
Метро в Алматы. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК рассказал о том, что изменится в метро после того, как там погиб человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким города выразил искренние соболезнования семье погибшего, отметив, что нынешняя инфраструктура не соответствует стандартам построения инклюзивной среды в Алматы.

"По вопросам виновности - будет проведено служебное расследование, и ДП проведет расследование. Будут установлены платформенные турникеты, чтобы межвагонное пространство закрыть.

Это касается не только инклюзии, но и наших детей. Эти работы будут проведены в начале 2025 года, а при проектировании новых станций эти нормы будут являться обязательными", - резюмировал Досаев.

Ранее сообщалось, что человек упал на рельсы в алматинском метро. Выяснилось, что мужчина был незрячим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2201739-chto-izmenitsya-v-metro-almaty-posle-gibeli-cheloveka-rasskazal-dosaev/

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