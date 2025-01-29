Сильный снегопад и метель: к жителям Астаны обратились с предупреждением

Из-за сильной метели коммунальные службы Астаны в круглосуточном режиме ведут снегоуборочные работы во всех районах столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации столичного акимата, опубликованной в официальном Telegram-канале, начавшийся сегодня снегопад и метель продолжатся и завтра.

"На улицах столицы наблюдаются обильные осадки в виде снега. Такая погода сохранится в городе в ближайшие два дня. 30 и 31 января синоптики прогнозируют низовую метель, усиление ветра и понижение температуры воздуха до -15...-17 градусов мороза.

Коммунальные службы в круглосуточном режиме ведут снегоуборочные работы во всех районах столицы. В ночь на 30 января на уборку снега вышли 316 дорожных рабочих и 1 557 единиц спецтехники. За дневную смену 29 января из города вывезли 51 284 кубометров снега более чем 4 тыс. рейсами большегрузов", - рассказали в пресс-службе.

В акимате разъяснили, что, согласно правилам, прежде всего очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. Также очищаются участки средней интенсивности - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др. Кроме того, в приоритете уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров.

"Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", - сказано в обращении.

Напомним, накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов страны, в том числе в Астане.

А сегодня синоптики сообщили, что ближайшие дни в Казахстане погоду будет формировать северо-западный циклон - ожидаются сильные осадки и похолодание до 28 градусов мороза.

О том, как вести себя при сильной метели, можно прочитать здесь.