Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сильный снегопад и метель: к жителям Астаны обратились с предупреждением

Опубликовано:

Люди гуляют по заснеженному тротуару в ветреную погоду
Метель. Иллюстративное фото: Sergei Krasnoukhov / TASS / Getty Images

Из-за сильной метели коммунальные службы Астаны в круглосуточном режиме ведут снегоуборочные работы во всех районах столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации столичного акимата, опубликованной в официальном Telegram-канале, начавшийся сегодня снегопад и метель продолжатся и завтра.

"На улицах столицы наблюдаются обильные осадки в виде снега. Такая погода сохранится в городе в ближайшие два дня. 30 и 31 января синоптики прогнозируют низовую метель, усиление ветра и понижение температуры воздуха до -15...-17 градусов мороза.

Коммунальные службы в круглосуточном режиме ведут снегоуборочные работы во всех районах столицы. В ночь на 30 января на уборку снега вышли 316 дорожных рабочих и 1 557 единиц спецтехники. За дневную смену 29 января из города вывезли 51 284 кубометров снега более чем 4 тыс. рейсами большегрузов", - рассказали в пресс-службе.

В акимате разъяснили, что, согласно правилам, прежде всего очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. Также очищаются участки средней интенсивности - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др. Кроме того, в приоритете уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров.

"Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", - сказано в обращении.

Напомним, накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов страны, в том числе в Астане.

А сегодня синоптики сообщили, что ближайшие дни в Казахстане погоду будет формировать северо-западный циклон - ожидаются сильные осадки и похолодание до 28 градусов мороза.

О том, как вести себя при сильной метели, можно прочитать здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216336-silnyy-snegopad-i-metel-k-zhitelyam-astany-obratilis-s-preduprezhdeniem/