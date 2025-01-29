Снег и плюсовую температура обещают в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 29 января, в Астане ожидаются осадки в виде снега, в Алматы и Шымкенте будет пасмурно, но без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -3 градусов, ночью температура снизится до -9 градусов. Скорость ветра – 6,6 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается пасмурная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.