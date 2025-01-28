Сильные осадки и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий в среду, 29 января, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, по прогнозу синоптиков, в Астане ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед, метель, порывы ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте утром и днем обещают осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман.

На западе, севере области Абай ожидается снег, низовая метель. Порывы ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области обещают ночью снег, днем осадки, на юге, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Порывы ветра 15-20 м/с. Днем временами 23-28 м/с.

На севере, западе, востоке Актюбинской области сохранится гололед, на северо-востоке области ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере, западе области сохранится туман. Порывы ветра 15-18 м/с.

На западе, юге Атырауской области прогнозируются туман, гололед.

Ночью на севере, днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается снег, низовая метель. Порывы ветра 15-18 м/с.

Утром и днем на юге, востоке Жамбылской области обещают осадки (дождь, снег), в горных районах снег, гололед, низовая метель, туман. В горных районах порывы ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу прогнозируется осадки (дождь, снег), гололед. Порывы ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, севере Карагандинской области будет снег, на востоке области небольшой снег, низовая метель. Днем снег, метель, на западе области временами сильный снег. На востоке, юге области туман. Порывы ветра 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В Костанайской области ожидаются снег, метель. На западе, севере области туман, гололед. Порывы ветра 15-20 м/с.

Туман и гололед завтра обещают и в Кызылординской области.

В Павлодарской области прогнозируется снег, на западе, юге области низовая метель. Порывы ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на западе области осадки (дождь, снег), гололед. Порывы ветра 15-20 м/с, временами 25 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области будут также осадки (дождь, снег), туман, гололед, на горных перевалах области низовая метель. Порывы ветра на горных перевалах области 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере области Улытау ожидаются снег, в центре области небольшой снег, низовая метель. Днем снег, метель. На востоке области временами туман. Порывы ветра 15-20 м/с.