Похолодание и сильные осадки ожидаются в последние дни января в Казахстане

В ближайшие дни в Казахстане погоду будет формировать северо-западный циклон - ожидаются сильные осадки и похолодание до 28 градусов мороза, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Казахстане в ближайшие дни ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя.

30-31 января на востоке, 31 января на севере страны прогнозируются сильные снегопады, метель, порывистый ветер, туман.

30-31 января на юге, юго-востоке страны - сильные осадки (дождь, снег), сопровождающиеся гололедными явлениями. Лишь в западных областях Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков.

Температура воздуха в ночные часы на севере, востоке и в центре страны понизится до 20-28 градусов мороза, а уже 1 февраля столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.

Отметим, что ранее в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года.

Также синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики сообщили, что температурный режим прогнозируется в пределах климатической нормы с осадками, превышающими многолетнюю норму.

В феврале 2025 года на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1 градус, около нормы - в северных регионах страны. С активными циклонами осадки будут превышать норму в большинстве регионов страны, в пределах климатической нормы осадки прогнозируются в юго-западной половине республики.