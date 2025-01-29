Саткалиев не советует автовладельцам переходить на газ в свете роста цен на бензин

Глава Минэнерго на брифинге в ведомстве рассказал, есть ли смысл переводить авто на газ, на фоне того, что стоимость бензина будет поэтапно расти в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Действительно, проблемы со сжиженным газом есть, он дефицитный. Весь рынок внутренний, который мы закрываем только за счет наших договоренностей с ТШО.

То есть в дополнение к нашему порядка 10 тыс. тонн мы на внутренний рынок получаем. В случае дефицита газа не будет. То есть, если его не будет, то автолюбители будут вынуждены ездить на другом топливе.

Но мы сделали все возможное, чтобы обеспечить. Но, то есть, если увеличится количество потребления, то мы дополнительные объемы импортировать не будем.

Более того, мы планируем снижать объемы поступления во внутренний рынок в связи с запуском заводов по нефтегазохимии", - указал Саткалиев.

При этом он отметил, что для тех автолюбителей, которые хотят перейти на сжиженный газ, будут лишние затраты.

"В любом случае, и цена на сжиженный нефтяной газ будет расти пропорционально стоимости цен на нефтепродукты, и количество его предложения на внутренний рынок будет ограничено, а возможно, даже снижаться.

Надо использовать проектное топливо, во избежание возможных несчастных случаев при использовании опасного топлива в виде сжиженного газа", - советует министр.

Напомним, в Казахстане опубликовали приказ, согласно которому были отменены предельные цены на бензин. Теперь продавцы ГСМ смогут самостоятельно устанавливать ценники. По прогнозу Минэнерго, первое повышение составит не более 5 тенге.

Вчера, 28 января, глава Минэнерго сообщал, что рост цен на сжиженный газ начнется "в ближайшее время, где-то с начала февраля". Ранее мы уже писали, что с 1 февраля в Казахстане повысят цены на автогаз. Проектом опубликованного в Сети приказа предполагалось, что предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге в зависимости от регионов.

При этом еще летом прошлого года глава Минэнерго заявлял, что в Казахстане требуется поэтапно повысить цены на товарный газ, чтобы в стране не было резкого скачка цен для населения.

А в марте прошлого года на заседании коллегии Минэнерго министр Алмасадам Саткалиев высказался о ситуации с производством сжиженного газа в стране.

"Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию", - отметил Саткалиев.